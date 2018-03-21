TES’den Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğüne Ziyaret

Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube yönetimi Tayfur Urgenç başkanlığında, başkan yardımcıları Memiş Bülbül, Hasan Hüseyin İYİLİKLİ ve Ürgüp ilçe temsilcisi Hasan Fındıklı’dan oluşan bir heyetle merkezi Ürgüp Mustafa Paşa’da bulunan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR’ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Hasan Ali KARASAR yeni yapılan Türk Eğitim Sen seçimleri neticesinde Talip Geylan bey’i tebrik ettiğini belirtti. Tayfur Urgenç; Kapadokya Vakıf üniversitesinin şehrimize kattığı değerlerden dolayı teşekkür etti. Bir süre mübadele, tarih, şehir, kültür, medeniyet, üniversite ve sendika üzerine yapılan sohbet hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdirildi.