Terzioğlu: "En önemli projem halk şurası"

En önemli projem halk şurası demiştim. Önemini kavrayamayanlar için açmak ihtiyacı hissettim. Belediye hizmet makamıdır. Saltanat makamı olmaması gerekir. Hizmeti ise halka verir. Hizmet verilecek kişilerin hiçbir fikrine müracaat etmeden yapılacak işler hiçbir zaman hedefe ulaşmadığı gibi toplumsal sıkıntıyı da artırır. Allah 5 parmağı bir yaratmadığı gibi insanları da aynı yaratmamıştır. Onun için her kesim ve bölgeden gönüllü bireylerden oluşan halk şurası diyoruz. Niçin gönüllü esası, iyi biliyorum ki halkın içine düştüğü durumdan muzdarip, onlar için hiçbir şahsi menfaat gözetmeksizin bir şeyler yapmak isteyip yapamayan insanlar gerçekte en samimi ve topluma yön verebilecek kabiliyette insanlardır. Şu anda piyasada gördüğümüz kendi şahsi çıkarları için topluma yön veren Allah’ın kendilerine cehennem vaat ettiği sefih insanlardır. Hz Ebubekir(RA) “müreffeh ülkeler ile geri kalmış ülkeler arasındaki fark bir avuç insandan ibarettir.” Buyurmuşlardır.

Niye halkın malı ile zengin olmuş karısını boşamak için 1 trilyon vermiş kişilere sefih (akılsız, bir şeyi yerli yerince kullanamayan) diyoruz. Çünkü kuranda

Mü’minun 112. Allah, (inkârcılara) “Yeryüzünde kaç sene kaldınız?” diye sorar.

113. Onlar, “Bir gün, ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor” derler.

114. Allah, şöyle der: “Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu (daha önce) bilmiş olsaydınız.”

Ebediyet ile kıyaslandığında her sayı 0 hükmündedir. 0 hükmünde bir menfaat için ebedi menfaatini satan nasıl akıllı olabilir. Ahirete, ebedi yaşantıya inanan bunu nasıl yapabilir.

Yine onun için diyoruz ki Rüştü(olgunluğu, yerli yerince sarf etmeyi) sefahate üstün kılacağız.