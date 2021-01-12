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Terörle bağlantısı olan yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.

Nevşehir 12.01.2021, 10:18
Terörle bağlantısı olan yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edildi
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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, Yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütleri ile iltisaklı olduğuna karar verilen Suriye uyruklu 2 şüpheli Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen şüphelilerin sınır dışı edildiği öğrenildi.
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