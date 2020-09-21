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Terör örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı
Nevşehir’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi 3 kişi ve PKK/YPG soruşturması kapsamında 3 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 21.09.2020, 12:04 21.09.2020, 13:09
Nevşehir’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi 3 kişi ve PKK/YPG soruşturması kapsamında 3 kişi olmak üzere 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ/PDY suçundan gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapılırken PKK/YPG terör örgütü üye olma suçundan gözaltına alınan şüphelilere deporte işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.