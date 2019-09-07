Terminal kavşağı yeni görüntüsüyle büyük beğeni topladı

Nevşehir’in ana giriş kapısı olarak nitelendirilen terminal kavşağının yeni görüntüsü büyük beğeni topladı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışmaları ile birlikte kavşak içerisine yerleştirilen ’Kapadokya Nevşehir’ yazısı ve balon figürü çiçeklerle birlikte kavşağa estetik bir görünüm kazandırdı.
Kavşak içerisine ise peribacası ve balon figürleri ile birlikte ‘Kapadokya Nevşehir’ yazısı yerleştirildi. Yapılan aydınlatma sistemi ile birlikte tamamlanan kavşak büyük beğeni topladı.