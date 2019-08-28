Terminal kavşağı çalışmaları tamamlandı

Nevşehir Belediyesi kavşakların estetik görünüm kazanması için başlattığı çalışmaları Terminal Kavşağı ile sürdürdü. Yapılan çalışma ile birlikte estetik bir görünüme kavuşan kavşağa ve etrafındaki refüjlere çok sayıda süs bitkisi ve çiçek dikildi.
Yapılan çalışmalar ile birlikte kavşağa bağlanan yollarda ağaçlandırma çalışmaları yapılıp süs bitkileri dikilirken kavşak içerisinde de taşlardan yapılan lale figürleri ile birlikte çok sayıda çiçek toprakla buluşturuldu. Otomatik sulama ve aydınlatma sistemi de yenilenen kavşak büyük beğeni topladı.