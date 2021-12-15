Tepkilere neden olan iş yerlerinin akıbeti ne olacak?

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir'de son günlerde sıkça gündeme gelen, Ürgüp ilçesinde belediye tarafından ihalesi yapılıp inşaatına başlanan ve tepkiler nedeniyle durdurulan iş yerlerinin akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

İYİ Parti İl Başkanı Ömer Ay'ın ilk kez gündeme taşıdığı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez'in de ulusal basın aracılığıyla ülke gündeminde yer verdiği, yöre turizmcisinin de tepkilerini dile getirdiği konuyla ilgili Kapadokya Alan Başkanlığının açıklaması merakla bekleniyor.

İştigal alanını ilgilendiren hemen hemen her konuda açıklama yapabilen Kapadokya Alan Başkanlığının; söz konusu inşaata nasıl izin verildiği, neden durdurulduğu, bu konuyla ilgili bir ihmalin bulunup bulunmadığı gibi konulara açıklık getirmesi bekleniyor.