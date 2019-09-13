Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuruları başlıyor

Bu kapsamda temizlik personeli olarak 440 kişi, güvenlik görevlisi olarak 124 kişi istidam edilecektir.

Başvurular 18.09.2019 Çarşamba günü başlayacak olup 22.09.2019 tarihinde sona erecektir.

Başvurular kurumumuzdan, www.iskur.gov.tr ve 170 üzerinden yapılabilecektir.

Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki dönemlerde olduğu üzere % 100 noter kurası ile belirlenecektir. Kura 26.09.2019 Perşembe günü saat: 10:00’da Nevşehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda Yapılacaktır. İsteyen vatandaşlarımız Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonuna gelip noter kurasını takip edebilirler.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 16:26