TEMA Vakfı Nevşehir Temsilciliği fidan dikim etkinliği düzenledi

Nevşehir Orman İşletmeleri Müdürlüğü’nün ve Nevşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşen etkinliğe, Nevşehir Mustafa Çalışkan İlkokulu ve Nevşehir 19 Mayıs İlkokulu’ndan Yavru Temalar’ın yanısıra Kapadokya Üniversitesi Montessori Anaokulundan Minik Temalar ile Kapadokya Üniversitesi Genç Temaları ve gönüllü öğretmenler katıldı.

TEMA Nevşehir İl Temsilcisi Arda Çakır; Kuzey yarım kürede ilkbaharın, Güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günü olarak kabul edilen 21 Mart gününün, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) ve Avrupa Tarım Federasyonu (CEA) tarafından “Dünya Ormancılık Günü” olarak ilan edildiğini, 21 Mart'ı içerisine alan haftanın da “Orman Haftası” olarak kutlandığını belirtti. Bu nedenle 19-25 Mart haftasının ekolojik sistem ve çevre bilincini geliştirme açısından önemli bir hafta olduğunu ekleyen Çakır: “Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önem hâlâ verilmiyor. Orman içinde milyonlarca canlının yaşadığı bir ekosistemdir. Ormanlara zarar verdiğiniz takdirde ekosistemi bozarsanız. Bu duruma önlem alınmazsa zamanla tüm sistem çöker ve bu çöküş kaçınılmaz bir şekilde insanlığın da sonunu getirir!” dedi.

Ormancılık Haftası kapsamındaki etkinliklerde aynı zamanda 22 Mart Dünya Su Günü vesilesiyle Kapadokya Üniversitesi Genç Tema Topluluğu, Ürgüp’teki çeşitli okulların Yavru TEMA’larına belgesel gösterimi düzenleyecek.

Arda Çakır

TEMA Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi