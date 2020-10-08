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Teknik Direktör Korkmaz, antrenmanları drone ile takip ediyor
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MERT KORKMAZ ANTRENMANLARDA OYUNCULARINI DRONE İLE HAVADAN DA TAKİBE ALDI. KORKMAZ, ÖZELLİKLE OYUNCULARIN SAHADAKİ DAĞILIMI VE ALDIKLARI POZİSYONLARLA İLGİLİ OLARAK ANALİZLER YAPIYOR.
Nevşehir 08.10.2020, 09:27
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Mert Korkmaz, son teknoloji antrenman metotlarını kullanıyor
Teknik Direktör Mert Korkmaz, antrenmanları hem havadan hem de karadan takip ettiriyor. Görüntüleri kayıt altına aldıran tecrübeli teknik adam, elde edilen görüntüleri daha sonra bilgiye dönüştürüyor. Ortaya çıkan veriler raporlanıyor ve teknik, taktik ve fiziksel bilgi olarak kullanılıyor.