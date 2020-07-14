Tek güvencemiz ve umudumuz milletimizin azim ve kararlılığıdır

NEVŞEHİR(MHA) Gülmez 15 Temmuz Şehitlerini anma demokrasi ve milli birlik günü nedeniyle yaptığı açıklamada; “Her türlü darbeyi lanetliyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti demokrasi ve milli iradeye yönelik bu talihsiz saldırıyı ve arkasındaki fetö terör örgütünü lanetliyoruz. Halkın egemenliğine ve Türkiye’nin demokrasi birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı milletimiz, Gazi meclisimiz ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş darbe girişimi boşa çıkarılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiştir. Sonraki süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisini devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 4 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyaset ayağını ortaya çıkarmaya yönelik güçlü adım dahi atılmamıştır. Askeri ve ye sivil darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Gelişmiş bir Türkiye yaratmanın yolu Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal devlet esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz” dedi.