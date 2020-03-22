Tedbirler Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin Valiliğine, Koronavirüs (Kovid- 19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ek genelge gönderildi.

Bu nedenle Nevşehir Valiliği’nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile içkili ve içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri, 21.03.2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla sadece “paket servis” ve “gel-al” benzeri şeklinde müşterilerin oturmasına müsaade edilmeden hizmet verecek olup bu kapsamda, lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.