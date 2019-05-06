Tebrik çiçekleri öğrencilere burs olacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini satarak ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlayacak.

Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı kendisine tebrik amacıyla yüzlerce çiçek ve aranjman gönderildiğini ifade ederek, gönderenlere teşekkür etti. Belediye başkanlık binasının koridorlarını süsleyen ve belediye içerisinde adeta bir çiçek bahçesini andıran bu çiçeklerin satılarak, elde edilecek gelir ile öğrencilere burs sağlamayı istediğini kaydeden Arı, dileyen esnaf veya vatandaşın belediyeye gelerek bu çiçekleri satın alabileceklerini söyledi.

Arı: ”Gönderdikleri çiçeklerle tebriklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Bana gönderilen bu çiçeklerin her biri birer çiçek olan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize can suyu olmasını istedim. Bu amaçla tüm bu çiçeklerin satışından elde edeceğimiz geliri, ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize burs olarak vereceğiz. Bu şehrin geleceği olan öğrenci kardeşlerimize hem bir nebze olsun destek olmak hem de bayram Ramazan hediyesi vermek istiyoruz. Bu yolda katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz ve esnaflarımız çiçekleri satın alabilirler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 16:47