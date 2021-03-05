TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bir dizi ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Kapadokya Bölgesine Ziyaret gerçekleştirdi.Göreme’de Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel , Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe , Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ,İş Adamı Teyfik Ölmez , İş Adamı Halis Aydoğan, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay,Alay Konutanı Hüsamettin Erol , Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren tarafından Sıtkı Sanat Galerisinde karşılandı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a programda Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Kütahya Milletvekili İshak Gazel eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2014 yılında Göreme Beldesine Nevşehirli İş adamı Teyfik Ölmez tarafından Kazandırılan Sanat Galerisinde , Çini Sanatçısı Nida Olçar ‘ın 17 Mart ta TBMM şeref Salonun da Gerçekleştireceği Meclis özel Koleksiyonu Sergisinin eserlerini yakından inceleyip Çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha Sonra Ortahisar da bulunan İlk yerli ve milli Balon üretimine başlayan Pasha Balon Fabrikasını gezerek Halis Aydoğan ve Teyfik Ölmez ‘den çalışmalar hakkında bilgi aldı.Yer ekibi’nin hazırladığı ilk üretilen İstikbal Göklerdedir Yazılı Sıcak Hava Balonu nu uçuş alanında inceledi.

Ardından Avanos ‘ta Şaban Topuz’un Atölyesini ziyaret eden Şentop, programını sonlandırdı.

Nida Olçar açıklamasında “TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un Kapadokya Sıtkı Galerimize ziyaretleri ve Sanata, Sanatçıya verdiği değer benim için çok kıymetli.17 Mart ‘ta Meclis Şeref Salonununda sergilenecek Kütahya Meclis Özel Koleksiyonu eserlerinin ilk üretimlerini sayın başkanımız İle istişare etme imkanımız oldu.Çalışmaları çok beğenen Sayın Şentop aynı Serginin Eylül ayında İstanbul ‘ da da gerçekleşmesini istediler.Çini desenleri ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde tekstil ile buluşuyor.9 aydır 20 kişilik ekip ve 6 iş ortağı firma İle bu proje üzerinde çalışıyoruz.Meclis Özel Koleksiyonu için hazırladığım desenleri Eşarplara, kravatlara , kol düğmelerine , ev tekstiline ve çinilere Aktardık.G20 Zirvesi , Hong Kong ve Katar ‘ da Türkiye’yi başarı İle temsilden sonra ; Büyük bir ekip ve emek ile Eserlerimizi sergilemeye Hazırlanıyoruz.Sergi için çok heyecanlıyım , TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop’a ,Bizleri yalnız bırakmayan Nevşehir Valisi Sayın İnci Sezer Becel hanım ve Nevşehir İl Protokolüne , programı titizlikle organize eden Teyfik Ölmez beye teşekkür ederim” dedi.

Diğer yandan Nevşehirli İş Adamı Teyfik Ölmez’de ziyaret için yaptığı açıklamada “TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’u Göreme İmperial otelimizde ağırlamaktan onur duyduk. Ayrıca ilk yerli ve milli balon fabrikamızı Pasha Balonu ziyaret etmeleri bizlere ilerisi daha da güç verdi. Biz Türkiye’miz için üretmeye ve değer katmaya devam devam edeceğiz. Kendisine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.