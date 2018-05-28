Tatlarin, AK Partinin yüzünü güldürdü

İl seçim koordinasyon merkezi tarafından yapılan program çerçevesinde AK Partili Nevşehir Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan il ve ilçe başkanlarıyla birlikte ayrı ayrı ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Acıgöl ilçesine bağlı bazı köy ve kasabaları ziyaret eden AK Parti Nevşehir Milletvekili adaylarından Mustafa Açıkgöz ilçeye bağlı Tatlarin kasabasından oldukça memnun ayrıldı. İl Başkanı M. Rauf Yanar ile birlikte kasabada esnaf ziyaretlerinde bulunan Açıkgöz’e belediye başkanı Ferhat Adıyaman’da eşlik etti.