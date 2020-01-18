Taşkınpaşa Köyünde yangın ucuz atlatıldı

Taşkınpaşa köyünde B.G’ye ait evde sobanın yakınında bulunan çekyatın yüksek ısıya maruz kalması sonucu yangın çıktı. Yangını ilk olarak söndürmeye çalışan B.G. ve köylüler alevler artınca Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın anında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybının ya da yaralanmanın yaşanmaması açısından olumlu sonuçlandı. Yangının çıktığı oda ve odada bulunan eşyaların bir kısmı kullanılmaz hale geldi.