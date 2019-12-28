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Tashihi Huruf kursu açıldı

Nevşehir Müftülüğü tarafından, Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek

Nevşehir 28.12.2019, 14:01
Tashihi Huruf kursu açıldı
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Müftülüğü tarafından, Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim telaffuzunda beliren hataları gidermek, Kur’an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumayı sağlamak amacıyla Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlara yönelik mahallinde Tashih-i Huruf kursu açıldı.

İl Müftülüğü tarafından mülakat yoluyla seçimi yapılan personelin eğitimi, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “Tashih-i Huruf Kursu (Asım Kıraatı  ve Hafs Rivayetlerine Göre Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma) Öğretim Programı” kapsamında, alanında uzman hocalarımız tarafından verilmekte.

Şeyhu’l-Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Kur’an Kursu’nda İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar, Hacı Pembe Avlanmaz Kur’an İlimleri Merkezi’nde ise Kur’an kursu öğreticilerinin katıldığı 30 personelimize verilen Tashih-i Huruf Kursu 6 ay devam edecek olup kurs sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere  “Hizmet İçi Eğitim Belgesi” verilecek.

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