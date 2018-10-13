Taşğın istişare ziyaretlerini sürdürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisinden Nevşehir merkez belediye başkan aday adaylığını açıklamaya hazırlanan Doç. Dr. Özden Taşğın parti teşkilatlarıyla istişare amaçlı toplantılarını sürdürüyor.

Nevşehir Ülkü Ocaklarını ziyaret eden ve Ülkü Ocakları yönetimine ve Ülkücü gençlere neden Nevşehir belediye başkanlığına aday adaylığı düşündüğünü aktaran MHP Nevşehir merkez belediye başkan aday adayı Taşğın, Ülkücülere bazı projelerinden de bahsetti.

Taşğın kendisine bu fırsatı tanıyan ve güzel bir misafirperverlik örneği sergileyen Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker başta olmak üzere istişare toplantısına katılan tüm ülkücülere de teşekkür etti.