Taşeron Düzenlemesi hakkında Başkan Çetin’den özet bilgiler

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4-C Lilerle İlgili Özeti

1-657 DMK 4-C Maddesi kaldırılarak, 4/C’Lİ çalışanlar 90 gün içinde kurumları tarafından 4/B’ye geçirilecek.

2-Çalışma şartları,görevleri ve ücretleri Banalar Kurulu Kararıyla belirlenecek.

3-Halen hangi kurumda ve hangi işi yapıyorsa aynı şekilde devam edilecek

4-İş sonu tazminatı ödenmemiş çalışma süreleri, ücret ve izin süreleri hesabında dikkate alınacak.

5-Doğum ve askerlik haricinde boşalan pozisyonlar (kadrolar) hiç bir şekilde doldurulmayacak.

6-4/C’ye geçiş için başvuruları Devlet Personel Başkanlığı’nda bekleyenlerin hakkı kaybolmayacak.

7-4-B’ye geçen personel, emekliliği dolduktan sonra çalıştırılamayacak.

8-Halen işçi olarak çalışan 4/C’ye geçiş hakkı olan personel de 4/B’ye geçebilecek.