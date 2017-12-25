Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Taşeron Düzenlemesi hakkında Başkan Çetin’den özet bilgiler

Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen Taşeron düzenlemesiyle ilgili bilgiler veren Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Turgay Çetin, şu bilgileri aktardı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:46
Taşeron Düzenlemesi hakkında Başkan Çetin’den özet bilgiler
banner230

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4-C Lilerle İlgili Özeti
1-657 DMK 4-C Maddesi kaldırılarak, 4/C’Lİ çalışanlar 90 gün içinde kurumları tarafından 4/B’ye geçirilecek.
2-Çalışma şartları,görevleri ve ücretleri Banalar Kurulu Kararıyla belirlenecek.
3-Halen hangi kurumda ve hangi işi yapıyorsa aynı şekilde devam edilecek
4-İş sonu tazminatı ödenmemiş çalışma süreleri, ücret ve izin süreleri hesabında dikkate alınacak.
5-Doğum ve askerlik haricinde boşalan pozisyonlar (kadrolar) hiç bir şekilde doldurulmayacak.
6-4/C’ye geçiş için başvuruları Devlet Personel Başkanlığı’nda bekleyenlerin hakkı kaybolmayacak.
7-4-B’ye geçen personel, emekliliği dolduktan sonra çalıştırılamayacak.
8-Halen işçi olarak çalışan 4/C’ye geçiş hakkı olan personel de 4/B’ye geçebilecek. 

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Son Güncelleme: 25.12.2017 19:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim