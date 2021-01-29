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TARSİM’den Ticaret Borsası'na ziyaret
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kayseri Bölge Müdürü Ömer Altuğ, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 29.01.2021, 11:52
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Kayseri Bölge Müdürü Ömer Altuğ, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan İbrahim Salaş'ın makamında gerçekleşen ziyarete TARSİM Kayseri Bölge Müdürlüğünden Uzman Yardımcısı Çağrı Kibar'da eşlik etti.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.