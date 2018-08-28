Tarımından turizmine, ekonomisinden sanayisine Nevşehir

NEVŞEHİR(MHA) 1954 yılında il olan Nevşehir’in toplam nüfusu 284.025 kişi, yüzölçümü 5.467 km2, nüfus yoğunluğu 53 kişi/km2, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması 34, yıllık ortalama nüfus artışı binde 8,2 ve okur-yazar oranı %91,95’dir. İlde iki adet üniversite bulunmakta olup bunlardan Nevşehir Üniversitesi’nde 5 fakülte, 2 enstitü, bir yüksekokul, 6 meslek yüksekokulunda 359 Öğretim Görevlisi hizmet vermekte olup yaklaşık 6.300 öğrenci öğrenim görmektedir. Kapadokya Meslek Yüksek Okulunda ise 46’sı tam zamanlı olmak üzere toplamda 100’e yakın öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Nevşehir ili ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı karayolları kesişim noktalarında yer alması nedeniyle etkin bir karayolu ulaşımına sahiptir. Ayrıca inşası devam etmekte olan Niğde-Ankara otoyolunun Acıgöl ilçesine çok yakın bir mesafeden geçecek olması Nevşehir’in karayolu ulaşım imkânlarını iyice yükseltecektir. Bunun yanı sıra Gülşehir ilçe sınırları içerisinde merkeze 30 km uzaklıkta bulunan yıllık 700.000 kişi kapasiteli ‘Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ ve ‘Kayseri–Erkilet Havaalanı’ ile ilimize havayolu ulaşımı sağlanabilmektedir.

TARIM

Nevşehir, gerek geniş tarımsal alanları, gerekse hayvancılığa elverişli yapısı ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir.

Çekirdeklik Kabak

Nevşehir ili 5.772 ton yıllık üretim miktarıyla Türkiye toplam çekirdeklik kabak üretiminin %26,27’sini karşılamakta ve bu alanda ülkemizde ilk sırada yer almaktadır.

Üretimi yapılan kabak çekirdeğinin ambalajlanarak ve kalitesi ön plana çıkarılarak markalaştırılması yatırımcılar için katma değeri yüksek bir yatırım fırsatı olarak öne çıkmaktadır.

Patates: Nevşehir ili 430.650 ton yıllık üretim miktarıyla Türkiye toplam patates üretiminin yaklaşık %10’unu karşılamaktadır. Bunun yanı sıra ilde bulunan doğal soğuk hava depolarında diğer bölgelerde üretilen patatesler depolanıp ülkemizin yıl boyunca olan ihtiyacı karşılanmaktadır. Doğal soğuk hava depolarının varlığı Sertifikalı tohumluk patates üretimi potansiyeli Sanayi tipi parmak patates üretimi potansiyeli Yatırımcılar için önemli fırsatlardır.

Üzüm

Nevşehir ili genelinde yaklaşık 25.000 ha alanda 150-170 bin ton ve 30 çeşit (18 çeşit beyaz üzüm, 12 çeşit kırmızı üzüm) yaş üzüm üretilmektedir. Bu anlamda Nevşehir ilindeki bağ alanı Türkiye’nin %5’i, üretim ise %4’ü oluşturmaktadır. Bölgede üretilen üzümlerin bir kısmı pekmez, sirke, köftür, meyve suyu ve kuru üzüm gibi yerel tüketimde kullanılırken bir kısmı ise şaraplık ve rakılık olarak değerlendirilmektedir. Yörede 1 adet büyük rakı fabrikası, 2 adette şarap fabrikası bulunmakta olup özellikle Ürgüp ilçesinde üretilen şaraplardan bazıları 2010 yılı içerisinde Avrupa’da (Concours Mondial De Bruxelles) 4 adet ödül kazanmış bulunmaktadır. Üretilen üzümlerden sirke, pekmez, meyve suyu, rakı ve şarap gibi üretilmesi yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak görülmektedir.

Jeotermal Seracılık

Seracılık faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan en önemli koşullar; ucuz ısı kaynağı, seracılığa elverişli iklimsel ve coğrafi şartlar ve pazara yakınlıktır. Sera işletme maliyetinin %15-20’sini sera içi ısıtma giderleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan, Nevşehir ilinde hâlihazırda yeterli düzeyde kullanılmayan sıcak su kaynaklarının seracılık uygulamalarında kullanılması sera içi ısıtma maliyetlerini oldukça düşürecek bir potansiyeldir.

Yumurta Üretimi

Nevşehir ili yıllık yaklaşık 160 milyon adet yumurta üretimi ile TR71 Bölgesi içinde %44’lük üretim payı ile lider konumdadır. Üretilen yumurtaların bir kısmı market zincirleri tarafından önemli bir kısmı ise Kapadokya yöresinde bulunan oteller tarafından tüketilmektedir. Organik yumurta üretimi gelecek yıllar için önemli bir yatırım potansiyeli olarak görülmektedir.

TURİZM

Kapadokya tarihi, kültürü ve eşsiz doğal güzellikleri günümüze kadar taşıyabilmiş dünyanın sayılı turizm cennetlerinden biridir. Göreme Tarihi Milli Parkı’nın “UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası Listesi”nde yer alması Kapadokya’nın doğal ve tarihi önemini göstermektedir.

Yeraltı Şehirleri

Yer altı şehirleri Hıristiyanlar tarafından kendilerini tehlikelerden korumak amacıyla çok geniş alanda çok karmaşık bir şekilde kurulmuştur. Havalandırma çözümleri, savunma mekanizmaları, labirent gibi planlanmış yapısıyla tüm ziyaretçilerin hayranlığını kazanmaktadır. Bugüne kadar 40 adet yeraltı şehrinin varlığı belirlenmiş olup hiç kimse Kapadokya Bölgesinde ne kadar sayıda yer altı şehri bulunduğunu bilememektedir.

Kiliseler

Kapadokya’nın ilgi çekici özelliklerinden birisi de yumuşak lav kayaların içine inşa edilmiş ve tüm Kapadokya’yı kaplayan eski Hıristiyan kiliseleridir. Kapadokya’da 600’den fazla kayadan oyma kilise olduğu tahmin edilmektedir. Kiliselerde Hz. İsa’nın yaşamından kesitler, İncil’de yer alan azizlerin tasvirleri ile Aziz Barbara ve Aziz Georgius gibi azizlerin resimleri yer almaktadır.

Vadiler

Kapadokya’da doğa yürüyüşüne çok uygun ve içerisinde kiliseleri, mağara evleri ve tünelleri ile peribacalarını bulunduran büyüleyici birçok vadi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra vadiler zengin bitki örtüsü çeşitliliğine de sahiptirler. Kızılçukur, Zemi, Güllüdere, Devrent ve Güvercinlik vadileri Kapadokya’nın önemli vadilerindendir.

Balon Turu

Sahip olduğu doğal güzelliği ve rüzgâr koşullarının uygunluğu ile balonculuğun dünyada en gelişmiş olduğu bölge Kapadokya’dır. Bölgede 16 balon firması yaklaşık 105 balon ile hizmet vermektedir. Kapadokya’nın simgesi olan balon turları bölgenin eşsiz güzelliğini görmenin en etkili yoludur. Balon gökte ağır ağır süzülerek bölgenin eşsiz güzelliklerini görme imkânı bulabilirsiniz. 1 saat 15 dakika süren balon turu, sizi Kapadokya Bölgesinin yürüyerek ulaşamayacağınız en uzak noktalarına kadar götürür. İnişte ise günün anısına şampanyalı bir kutlama yapılır.

El Sanatları

Önemli el sanatları arasında yer alan Çömlekçilik, Kapadokya’da çok eskiden beri yapıla gelmiş el sanatlarından biridir. Antik çağlardan beri bölgede (özellikle Avanos’ta) geleneksel yöntemlerle çömlek atölyelerinde üretim yapılmaktadır. Çömlekçiliğe ek olarak bölgede halı dokumacılığı, el yapımı bebek imalatı ve oniks taşı işlemeciliği de gerçekleştirilmektedir.

Termal ve Sağlık Turizmi

Yüksek sıcaklık ve iyon içeriği ile volkanik özellikleri Kozaklı suyunu Türkiye ve dünyadaki en önemli termal sulardan birisi konumuna getirmiştir. Su sıcaklığı 27°C ve 93°C arasında değişmekte olup Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre A ve C grubu şifalı sular grubuna girmektedir. Tıbbi olarak kanıtlandığına göre Kozaklı’nın termal suları romatizmadan eklem bozukluklarına, çocuk felcinden anemiye, kadın hastalıklarından obeziteye, solunum yolu hastalıklarından kalp hastalıklarına kadar geniş tedavi portföyüne sahiptir.

SANAYİ

Gıda ve içecek sektörü Nevşehir ilinde ön plana çıkarken inşaat, tekstil ve metal sanayi diğer önemli sektörlerdir. Bunların yanı sıra madencilik sektörü Nevşehir sanayisi için hayati önem taşıyan ve ihracatı yapılan büyük bir istihdam kaynağıdır.

Ponza

Dünya ponza rezervlerinin %20’sine sahip olan ülkemizde en çok talep gören ponza, Nevşehir bölgesinin beyaz renkli ponzasıdır (yaklaşık 450 milyon ton/m3). Üretilen ponzanın %80’i ısı ve ses yalıtımı özellikleri sebebiyle inşaat sektöründe kullanılırken diğer önemli bir kısmı ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Bu kullanım alanlarının yanı sıra abrasif sanayi, kozmetik sanayi, seramik sanayi ve dişçilik gibi alanlarda kullanımında ise katma değeri yüksek ürünler olarak satılabilme potansiyeli bulunmaktadır.

Lojistik

İlin batı-doğu karayollarının kesişim noktasında yer alması ve doğudan batıya ya da batıdan doğuya giden hemen hemen bütün araçların ilden geçmeleri sebebiyle ilin önemli bir lojistik potansiyeli bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilde bulunan doğal soğuk hava depolarının özellikle narenciye ürünleri ile patates depolanmasında kullanılması da ilin lojistik özelliğini artırmaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri

Nevşehir ili Acıgöl ilçesinde ve Ticaret ve Sanayi Odası girişimleri ile Boğazköy mevkiinde kurulmuş bulunan iki adet OSB bulunmaktadır. Bunlardan Acıgöl OSB, 160 hektar alanda kurulmuş olup 99 parsele sahiptir ve 3 firma faaliyette bulunmaktadır. Bunların yanı sıra 4 firmanın yatırım için inşaatları devam etmektedir. Boğazköy-OSB ise 85 parsele kurulmuş olup burada 40 firma faaliyetlerine devam etmektedir.