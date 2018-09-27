Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu’ndan Ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanı Ercan Barutçuoğlu, Komisyon Üyeleri Haydar Ali Aslan, Murat Avinç, Hasan Hüseyin Temel, Selahattin Külcü, Engin Taşdemir ve Mesut Bedel; Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley’i makamında ziyaret etti.

Vali Vekili Soley; Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu Başkanı Ercan Barutçuoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Vekili Soley, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Barutçuoğlu ve üyelerine teşekkür etti.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.