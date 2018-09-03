Tarım girdileri de fırsatçıların oyununda

NEVŞEHİR(MHA) Geçtiğimiz günlerde Nevşehir merkeze bağlı Balcın köyünde yapılan patates hasadı esnasında hem Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, hem de yöre çiftçilerinin dile getirdiği tarım girdilerindeki aşırı fiyat artışları karşısında şimdi çiftçi kara kara düşünüyor.

Önümüzdeki yıl ekim yapamamanın endişesi içerisinde bulunduklarını kaydeden çiftçiler özellikle tarımsal ilaçlarda ve gübre fiyatlarındaki artışın mutlaka yetkililer tarafından denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Ticaret Bakanlığının yurt genelinde fırsatçılara yönelik başlattığı uygulamanın tarım bakanlığı tarafından da mutlaka yapılması gerektiğini belirten Çiftçiler, dövizdeki dalgalanmanın bir an önce son bulmasını beklediklerini ifade ediyorlar.