Tarihi Şekerci Çeşmesinde Restorasyon Çalışmaları Sona Erdi

Zamanında birer hayat kaynağıyken günümüzde mimari anıtlar olarak cadde ve sokakları süsleyen, yapıldıkları döneme tanıklık etmeleri ve mimarisinin özelliklerini yansıtmaları nedeniyle şehrin somut kültürel miraslarından olan tarihi çeşmeler; Nevşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kullanıma açılıyor.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan restorasyon projesi Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan tarihi Şekerci Çeşmesi’nde bir süre önce başlayan restorasyon çalışmaların tamamlandı.

Kapucubaşı Mahallesi’nde bulunan ve 19. Yüzyıl’da yaptırılan tarihi çeşme aslına sadık kalınarak aynı malzeme ve tarz ile yenilendi.

4 metre 90 cm yüksekliğe ve 2 metre 90 cm genişliğe sahip, taşları bakımsızlıktan kararan, muslukları sökülen, suları kesik kurumuş vaziyette olan çeşme, restorasyonun tamamlanmasının ardından açıldı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, musluklarından uzun yıllar sonra yeniden su akan tarihi çeşmede incelemelerde bulundu.

Tarihi çeşmenin restorasyonu ile birlikte çevresinde peyzaj düzenleme çalışması da yaptıklarını kaydeden Savran, Nevşehir Kalesi etrafındaki çeşitli mahallelerde yer alan ve birçoğu Osmanlı Padişahı 3. Ahmed’in Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan yaklaşık 20 adet çeşmenin tamamında restore çalışması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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