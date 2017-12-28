Tarihi Konağa Nevşehir Belediyesi Sahip Çıktı

Nevşehir’in Camicedid Mahallesinde bulunan tarihi Beyler Konağı’nda, Nevşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan yenileme ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi' nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde yürüttüğü Nevşehir Kalesi ve Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında keşfedilen dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bulunduğu bölgede yer alan ve 19. yüzyıla tarihlenen tarihi Beyler Konağı’nın geçen yıl içerisinde dış duvar bölümlerinde restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı.

Nevşehir Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan ve restorasyon projesi Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından da onaylanan iki katlı tarihi Beyler Konağının aslına uygun şekilde restorasyonu ve konservasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tavanda görülen kalem işi bezemelerin abartılı barok karakterlerden ziyade daha sade ve natüralist üslupta olması ve S kıvrımlı dallar gibi özelliklerinin de belirgin bir şekilde ortaya konulduğu Beyler Konağı’nda sulu ve topraktan doğal olarak yapılan boyalarla bitkisel motifler dikkat çekiyor.

Alanında uzman bir ekip tarafından Nevşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ekiplerinin sorumluluğunda devam eden restore çalışmalarının tamamlanasıyla birlikte Beyler Konağının, bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olarak turizme kazandırılması planlanıyor.