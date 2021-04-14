Tarihi kale artık daha güvenli

NEVŞEHİR(MHA) Kalenin girişinden itibaren, merdivenlerine, merdiven korkuluklarına kadar yerli ve yabancı turistin daha rahat ve güvenli bir şekilde gezebileceği bir hale getirilen tarihi kaledeki çalışmalarla birlikte bir süredir ziyarete kapalı bulunan alanlar yeniden açıldı.

Tarihi kalenin yapılan çalışmalarla birlikte daha emniyetli ve daha temiz bir hale getirildiğini kaydeden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "Uçhisar kalemiz bölgemizin sembolik mekanlarından biri. Uzun zamandır kalemizin yerli ve yabancı turistlerimizin daha rahat gezebilmesi için çevre düzenlemelerinin ve ıslahının yapılmasını amaçlıyorduk. Kasım 2020'den başlayarak, Alan başkanlığımızdan da gerekli izinleri alarak güçlendirme ihtiyacı bulunan alanlarda bu çalışmayı yaptık. Merdiven ve merdiven korkuluklarını ıslah ettik. Kalemizi ziyaret eden turistler için daha emniyetli ve daha temiz bir mekan haline getirdik. Bu çalışmalarımız bu yılda, önümüzdeki yılda sürecek" diye konuştu.