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Tarihi kale artık daha güvenli
Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir'in en çok ziyaret edilen turistik mekanlarından biri olan Uçhisar kalesinde belediye pandemi döneminde önemli çalışmalara imza attı.
Nevşehir 14.04.2021, 10:04
NEVŞEHİR(MHA) Kalenin girişinden itibaren, merdivenlerine, merdiven korkuluklarına kadar yerli ve yabancı turistin daha rahat ve güvenli bir şekilde gezebileceği bir hale getirilen tarihi kaledeki çalışmalarla birlikte bir süredir ziyarete kapalı bulunan alanlar yeniden açıldı.