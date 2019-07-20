Tarihi güvercinlikler turistlerin ilgisini çekiyor

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden Uçhisar beldesinde bulunan güvercinlikler bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Objektiflerinden nasibini alıyor.Sadece yuvalarında değil kimi zaman bir kayanın üzerine konan onlarca güvercin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kimileri ellerindeki teknoloji harikası telefonlarıyla Kapadokya’nın güvercinleriyle Selfie çekiniyor, kimileri ise fotoğraf makineleri ile bu eşsiz güzelliği fotoğraf karelerine taşıyor.