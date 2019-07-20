Sadece yuvalarında değil kimi zaman bir kayanın üzerine konan onlarca güvercin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kimileri ellerindeki teknoloji harikası telefonlarıyla Kapadokya’nın güvercinleriyle Selfie çekiniyor, kimileri ise fotoğraf makineleri ile bu eşsiz güzelliği fotoğraf karelerine taşıyor.
Tarihi güvercinlikler turistlerin ilgisini çekiyor
Kültür, doğa, balon, at, termal turizm gibi çok çeşitli alternatif turizm hareketliliğin yaşandığı Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir diğer oluşum ise güvercinlikler.
Sadece yuvalarında değil kimi zaman bir kayanın üzerine konan onlarca güvercin yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kimileri ellerindeki teknoloji harikası telefonlarıyla Kapadokya’nın güvercinleriyle Selfie çekiniyor, kimileri ise fotoğraf makineleri ile bu eşsiz güzelliği fotoğraf karelerine taşıyor.
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