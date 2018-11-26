Tarihi camilerin akıbeti hala belirsiz

NEVŞEHİR(MHA) 1716 yılında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihi Kara Cami’nin içler acısı durumu dikkatleri çekiyor. Öte yandan 1715 yılında yapılan Kaya Camisinde de belirsizlik hakim.

Kara Camii

1716 yılında Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan caminin mülkiyeti Vakıflara aittir. Cami alanı 120 metre kare. Tek kubbeli olarak yapılan caminin son cemaat mahallinin üzeri üç küçük kubbe ile örtülü. Doğu kısmında kayadan oyma bir bölüm bulunmakta ve şu an kullanılmamakta. Cuma camisi olarak yapılan cami daha sonra çevresine yerleşen halkın çoğalmasıyla beş vakit namaz kılınmaya başlamış. İki defa tadilat geçiren cami yeni bir onarıma ihtiyaç duyulduğundan Müftülük, Mimarlar Odası ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün gayretleriyle 2005 yılı içerisinde restorasyon projesi çizilerek Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmış. 2006 yılında da tadilatı yapılarak tekrar ibadete açıldı. Caminin küçük bir avlusu bulunmakta. Avlu kapısının üzerinde ve giriş kapısının üzerinde birer kitabe bulunmakta. Caminin minaresinin aleminin alt kısmında bir süsleme bulunmakta. Bu da minareye ayrı bir özellik katmakta. Camide Sakal-ı Şerif bulunmakta ayrıca Müze Müdürlüğünce envanteri çıkartılan 24 adet etnoğrafik değere haiz teberrükat eşyası 2005 yılı içerisinde Kayseri Vakıflar bölge Müdürlüğüne teslim edilmiş. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan caminin alanı toplam arsası 200 metre kare.

Kaya Cami

Camii 1715 yılında kayadan oyma olarak yapılmış. Daha sonraları 1955 yılında camii cemaati kayadan oyma caminin önüne tek kubbeli taş ile bir camii inşa etmişler. Tek şerefeli cami minaresi taş yapı. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan caminin alanı 100 metre kare ve toplam arsası 110 metre kare.