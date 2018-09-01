Tarih göz göre göre yok oluyor

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye'deki tarihi eserler, restore ediliyor ama henüz bu tarihi binanın yeniden ülke turizmine kazandırılması için tek bir girişim bile yok.

Nevşehir kent merkezinde 1849 yılında inşa edilen ve bakımsızlıktan harabeye dönen Meryem ana kilisesi ilgi bekliyor.

Nevşehir'deki tarihi Meryem ana kilisesi de acil onarım bekleyen yapılardan. Kilise, 1849 yılında bölgedeki Rumlar tarafından ibadete açıldı. Nüfus mübadelesi sonrası, 1983 yılına kadar Nevşehir ceza ve tutukevi olarak kullanıldı.

Çatısı da taştan yapının, kapı ve pencereleri hırsızlar tarafından yağmalandı. Sütun dipleri define avcılarının tarafından boşaltıldı. Kireçle kapatılan freskler ve çeşitli tablolar hala bozulmadan duruyor. Duvar işlemeleri ise bozulmaya yüz tuttu.