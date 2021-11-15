Son Dakika

Tandoğan’dan NTB Başkanı Salaş'a ziyaret

Kırşehir Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürü Turgut Tandoğan, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Nevşehir 15.11.2021, 11:03
Tandoğan’dan NTB Başkanı Salaş'a ziyaret

Kırşehir Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürü Turgut Tandoğan beraberinde Yüksek Makine Mühendisi Salih Açıkgöz ile birlikte Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret ederek sezona ilişkin değerlendirmede bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, borsa çalışmaları hakkında TMO Kırşehir Başmüdürü Turgut Akdoğan'a bilgi verdi.

Görüşmede bölgemiz hububat kapasitesi ve verimliliğin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret gününün anısına hediye takdimi ve çekilen fotoğraf ile son buldu.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@