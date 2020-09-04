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SYDV kömür dağıtımlarına başladı
Nevşehir Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce yardıma muhtaç ailelere yönelik kömür yardımı dağıtımları başladı.
Nevşehir 04.09.2020, 13:28
NEVŞEHİR(MHA) Yardıma muhtaç ailelerin Vakfa yaptıkları müracaatların incelenmesinin ardından Vakıf mütevelli heyetinin de onayı ile hazırlanan listedeki ailelere yardım ulaştırılmaya başlandı.
Geçtiğimiz yıllarda özellikle ihtiyacı bulunmayan bazı yabancı uyruklu ailelerin bu yardımları suistimal etmesi üzerine Vakfın bu yıl yardımların dağıtımında daha titiz bir inceleme yaptığı belirtiliyor.
Bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi 4 - 5 bin ton dolayında bir kömür yardımının ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması bekleniyor.