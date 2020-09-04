SYDV kömür dağıtımlarına başladı

NEVŞEHİR(MHA) Yardıma muhtaç ailelerin Vakfa yaptıkları müracaatların incelenmesinin ardından Vakıf mütevelli heyetinin de onayı ile hazırlanan listedeki ailelere yardım ulaştırılmaya başlandı.

Nevşehir'de ikamet eden yabancı uyruklu, yardıma muhtaç ailelere de yapılan kömür yardımı dağıtımlarının Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda özellikle ihtiyacı bulunmayan bazı yabancı uyruklu ailelerin bu yardımları suistimal etmesi üzerine Vakfın bu yıl yardımların dağıtımında daha titiz bir inceleme yaptığı belirtiliyor.

Bu yıl geçtiğimiz yıl olduğu gibi 4 - 5 bin ton dolayında bir kömür yardımının ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması bekleniyor.