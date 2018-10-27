Survivor Merve Aydın, Nissara AVM’de imza gününe katıldı

Survivor yarışması ile son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Merve Aydın, Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam merkezinde düzenlenen imza gününe katıldı.

Survivor yarışması ile biranda tanınan Merve Aydın Nevşehir Nissara AVM’de bulunan bir spor mağazası tarafından düzenlenen imza gününe katıldı. Hayranları imzalı fotoğrafını hediye eden Merve Aydın kendisiyle de fotoğraf çektirmek isteyen hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. kaçmadı. Aydın, özellikle küçük çocuklar ile yakından ilgilenirken küçük çocuklar ile kısa süre şakalaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 17:55