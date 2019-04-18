Suriyeli mülteciler ve göç Kapadokya Üniversitesinde konuşuldu

Kapadokya Üniversitesinde “Göç ve Uyum” başlığıyla düzenlenen konferansta konuşan akademisyenler Türkiye’deki mülteciler, Suriye’den gelen göç dalgası ve sonuçları hakkında konuştu.

Kapadokya Üniversitesinin Mustafapaşa Yerleşkesinde yer alan Oktay Sinanoğlu Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Türk Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Akademisyen Prof. Dr. Murat Erdoğan ile TOBB Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Akademisyen Doç. Dr. Başak Yavcan katılırken, konferansa akademisyen ve üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgisi vardı.

Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Murat Erdoğan “Türkiye’deki Suriyeliler ve Diğer Mülteciler” başlıklı konuşmasına, göç nedir sorusunu cevaplayarak başlarken, "Türkiye dünyada en çok mülteci bulunduran ülke konumundadır. Türkiye, Suriyeli mültecilerin hayatını kolaylaştırarak yaşam standartlarını artırıyor, bu yüzden de mülteciler evlerine dönmeyi istemiyorlar. Türkiye’ye gelen ve ülkelerindeki karışıklık sonlandığında geri döneceği hesap edilen Suriyeli mültecilerin dönüşü muhtemel görünmemektedir. Bu nedenle onlarla uyum içinde yaşamanın yolları bulunmalı ve bu yönde politikalar geliştirilmelidir. Suriye sınırına 100 bin km duvar örmekle bu sorun çözülemez" şeklinde konuştu.

TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Yavçan ise “Göç, Eğitim ve Uyum” başlıklı konuşmasında, konuya dair yaptığı saha çalışmasına dayanan verileri paylaşarak, medyada yer alan Suriyeli haberlerinin neredeyse tamamının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Türk halkı ile Suriye halkının bir şekilde yakınlaştırılması gerekmektedir" dedi.

Konferans, Prof. Dr. Erdoğan ve Doç. Dr. Yavçan’ın katılımcıların sorularını cevaplamasıyla sona erdi.