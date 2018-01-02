Şüpheli şahısların çorabından uyuşturucu madde çıktı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada mont ve çoraplarının içine saklanmış alüminyum folyo içerisine sarılmış metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki O.E. ve 20 yaşında ki T.G.’ye “ Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından yasal işlem yapılırken O.E.’nin yapılan GBT sorgusunda da “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçundan arandığı tespit edilerek adliyeye sevk edildiği öğrenildi.