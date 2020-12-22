Son Dakika
Şüpheli araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Nevşehir 22.12.2020, 14:52 22.12.2020, 20:43
Nevşehir’in Avanos ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan A.T. ve H.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken şüphelilere adli işlem yapıldığı öğrenildi.