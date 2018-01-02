Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğu aramada alüminyum folyo içerisine sarılı metamfetamin ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan R.İ., U.U. ve M.T.’ye “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Şüpheli araçtan metamfetamin ele geçirildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir araçta yaptıkları aramalarda metamfetamin ele geçirdi.
02 Ocak 2018 Salı 13:23