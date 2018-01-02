Şüpheli araçtan metamfetamin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde yapmış olduğu aramada alüminyum folyo içerisine sarılı metamfetamin ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan R.İ., U.U. ve M.T.’ye “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.