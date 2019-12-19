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Sümer Mahallesinde bozuk yollar onarılıyor
Mahallelerde Başlatılan Hizmet Seferberliği Kapsamında Sümer Mahallesi’nde Bulunan Belediye Ekipleri, Mahalle İçerisindeki Bozuk Yolları Ve Kaldırımları Onararak Boş Arazilerde Görüntü Ve Çevre Kirliliğine Karşı Temizlik Çalişmasi Yapıyor.
Nevşehir 19.12.2019, 15:17
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Mahallelerde başlatılan hizmet seferberliği kapsamında Sümer Mahallesi’nde bulunan belediye ekipleri, mahalle içerisindeki bozuk yolları ve kaldırımları onararak boş arazilerde görüntü ve çevre kirliliğine karşı temizlik çalışması yapıyor.
Gerçekleştirilen mıntıka temizliği ile birlikte vakumlu yol süpürme ve yıkama araçları ile mahalle içerisindeki sokakları ve parkları temizleyen belediye ekipleri, ağaçlar için bakım ve mevsimlik budama işlemi de yaptı.
Mahalle sakinlerinin takdirini toplayan çalışmalarda ayrıca sokaklardaki bozuk yol ve yaya kaldırımlarının onarımını da gerçekleştiren belediye ekipleri, hafta sonuna kadar mahallenin eksikliklerinin giderilmesi için mesaisini sürdürecek.
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