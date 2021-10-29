Sümer Mahallesi Yeni Bir Park Daha Kazanıyor

Sümer Mahallesi’nde uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan Güler Sokak üzerindeki kanalın her iki tarafında bir süre önce başlatılan çevre düzenleme ve park çalışmaları sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ıslah edilen kanalın her iki tarafında oluşturulan yeşil bant içerisinde yürüyüş yolları yapıldı.

Aydınlatma sistemi ile mahalle sakinlerinin hem gündüz hem de akşam vakitlerinde yürüyüş yapmalarına olanak sağlanan kanalın her iki yönüne ayrıca kent mobilyaları yerleştirilecek.

Kanalın üst bölümüne ise yine belediye ekiplerince çocuklar için oyun alanı ve yetişkinler için içerisinde spor kondisyon aletlerinin bulunduğu bir alan yapılacak.

İçerisinde çok sayıda çeşitli türde çiçek ve süs bitkilerinin de bulunacağı projede ayrıca gençler için birde futbol sahası yapılacak.

Proje alanında belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şimdiden mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanan projenin tamamlandığında mahalleye ayrı bir güzellik katacağını ifade etti.

Savran, “Mahalle sakinlerimiz geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir gezi sırasında bizlerden içerisinde yürüyüş yolları ve spor aletlerinin bulunduğu bir park istedi. Bizde Güler Sokak üzerindeki kanalın etrafında böyle bir projeye başladık. Ekiplerimiz kısa sürede çalışmaların önemli bir bölümünü tamamladı. İnşaallah kış aylarından önce parkımızın açılışını yapacağız” dedi.

Savran ayrıca Sümer Mahallesi’ndeki altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları için de 2022 yılı planlamasını yaptıklarını ve mahalleye önemli hizmetler kazandıracaklarını kaydetti.

Savran’ın incelemeleri sırasında sohbet ettiği mahalle sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Nevşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.