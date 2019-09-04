Sümer Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi Final’de Karşılaşacak

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası grup müsabakaları sona erdi. A Grubunda Kıratlıoğlu Mahallesi, M.Akif Ersoy Mahallesi, Camicedit Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi B Grubunda Emek Mahallesi, Herikli Mahallesi, 200 Evler Mahallesi ve Sümer Mahallesi C Grubunda 350 Evler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle ve 15 Temmuz Mahallesi D Grubunda ise Bekdik Mahallesi, Kapucubaşı Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’nin yer aldığı turnuvada yarı final ve finale yükselen takımlar belli oldu.
Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek. Turnuvada ayrıca ‘En Centilmen Takım’ ödülü Kapucubaşı Mahallesi futbol takımına verilecek.