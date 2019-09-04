Sümer Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi Final’de Karşılaşacak

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası grup müsabakaları sona erdi. A Grubunda Kıratlıoğlu Mahallesi, M.Akif Ersoy Mahallesi, Camicedit Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi B Grubunda Emek Mahallesi, Herikli Mahallesi, 200 Evler Mahallesi ve Sümer Mahallesi C Grubunda 350 Evler Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Yeni Mahalle ve 15 Temmuz Mahallesi D Grubunda ise Bekdik Mahallesi, Kapucubaşı Mahallesi, 20 Temmuz Mahallesi ve Cevher Dudayev Mahallesi’nin yer aldığı turnuvada yarı final ve finale yükselen takımlar belli oldu.

Buna göre; 05 Eylül 2019 Perşembe günü saat 18.00’da Kapadokya Sentez Hali Sahada oynanacak olan yarı final müsabakasında Bektik Mahallesi ile Yeni Mahalle, aynı gün saat 19.00’da başlayacak olan final müsabakasında ise Sümer Mahallesi ile Güzelyurt Mahallesi karşı karşıya gelecek.

Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek. Turnuvada ayrıca ‘En Centilmen Takım’ ödülü Kapucubaşı Mahallesi futbol takımına verilecek.



