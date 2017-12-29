Sulusaray’da Kuran Kursu Dualarla Açıldı

Sulusaray Kasabası Sultan Alaaddin Cami’nde 4-6 yaş grubu çocuklar için eğitim veren Kuran Kursunun açılışı yapıldı. Cuma namazı çıkışı yapılan açılışa; Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, İl Müftüsü Yakup Öztürk, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz, Nevşehir Birlik Vakfı Şube Başkanı Gürbüz Dinç, kurum ve kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve katılımcılar, il Müftüsü Yakup Öztürk eşliğinde edilen dualar ve yapılan konuşmaların ardından açılışı birlikte gerçekleştirerek Kuran Kursunda incelemelerde bulundular.

Rektör Bağlı ve protokol üyeleri daha sonra Birlik Vakfı Nevşehir Şubesi tarafından hazırlanan kuru fasulye ve pilavı katılımcılara ikram etti.