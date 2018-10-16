Sulusaray Kasabasına Ziyaret

Vali Aktaş, halkla bir araya gelerek, belediye çalışmalarını yerinde görmek ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ilk olarak, Nevşehir merkez beldelerinden olan Sulusaray Belediyesine ziyarette bulundu.

Ziyaretlerinde; Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz’ dan belediyenin yatırım çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, istek ve taleplerini dinledi.

Sulusaray Belediye Başkanı Yılmaz, Vali Aktaş’a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini bildirerek, teşekkürlerini ilettiler.

Akabinde; Vali İlhami Aktaş, Sulusaray İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Sulusaray İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Servet Bozkurt, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Aktaş, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, derslerinin durumu hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Bozkurt, öğretmenler ve öğrenciler, ziyaretlerinden dolayı Vali İlhami Aktaş’a teşekkür ettiler.

Okul ziyaretinin ardından Sulusaray esnaflarıyla da hasbihal ederek, işleri hakkında bilgi aldı ve hayırlı kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Aktaş, kasaba halkıyla selamlaştı ve meydandaki kıraathanede bulunan vatandaşlarla görüşerek, bir süre sohbet etti.