Süleyman Özgün Adaylık Başvurusunu Yaptı

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Süleyman ÖZGÜN 09.11.2018 Cuma günü saat 16.00 da Nevşehir Ak Parti İl Başkanlığı’na ailesi ile birlikte giderek Nevşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığına resmi başvurusunu yapmıştır.

Süleyman ÖZGÜN Kimdir?

1977 yılında Nevşehir de doğan Süleyman ÖZGÜN. İlk öğrenimini Cumhuriyet İlkokulunda, Orta ve Lise öğrenimini Nevşehir Lisesin de, Üniversite eğitimini ise 1994-1998 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini tamamlamıştır.

2000 yılından itibaren, Özgün Kömür Ltd Şti ile Toptan ve Perakende Kömür Satıcılığı sektöründe ticari hayatına başlamıştır. Halen ticaretle uğraşmakta olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

Ak Parti Nevşehir İl ve İlçe Teşkilatlarının kurulmasının ardından Kapucubaşı Mahallesi Parti Temsilciliği ile siyasi hayatına başlamıştır. 2003-2006 yılları arasında AK Parti Gençlik Kolları Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 2012-2013 yılları arasında ise AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri ile Ak Parti Nevşehir Merkez İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilmiş, akabinde, kanunen İl Genel Meclis üyelerinin kendi arasında yaptığı seçim ile birinci dönem İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş 2 yıl süresince birinci dönem İl Genel Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür. 01.04.2016 yılında yeniden yapılan İl Genel Meclis Başkanlığı ikinci dönem seçimlerinde aday olarak gösterilmiş 21 üyenin tamamının oyunu alarak ikinci dönem İl Genel Meclis Başkanlığı görevine getirilmiştir. Halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde, sevdalısı olduğu Nevşehir’e Belediye Başkanı Aday Adayı olarak müracaatını yapan, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Ziraat Mühendisi Süleyman ÖZGÜN;

“Doğduğum, büyüdüğüm memleketim olan Nevşehir’e kayıtsız şartsız adil ve adaletli hizmet etmek düşüncesi ile Hayalinizdeki ve Hayalimdeki bir Nevşehir için bizde varız. “ diyerek duygularını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 16:48