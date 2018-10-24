Suç İşleyen Şüpheli Şahıslara Göz Açtırılmıyor

Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri Adli Makamlar tarafından çeşitli suçlardan dolayı Yakalama Kararları ile aranan şahıslara ve İlimizde Meydana gelen suçlara yönelik yapmış olduğu çalışmalarda;

1- Hırsızlık şüphelisi şahısların kullanmış olduğu ve İlimize girdiği tespit edilen 38 *** plaka sayılı araç yapılan kontrollerde araç içerisinde yolcu konumunda olan N.G. isimli şahsın Ankara Adli Makamları tarafından arandığı ve hakkında “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık”suçundan 1 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

2- Nevşehir Adli Makamlarınca “üç ayrı Basit Yaralama olayı, İftira ve Hükümlünün Kaçması” suçunda aranan ve hakkında 1 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. ve “Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma” suçunda aranan ve hakkında 1 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahıslar infaz ekibimizin başarılı çalışmaları neticesinde yakalanarak sevk edilmiş oldukları her iki şahısta Mahkemece TUTUKLANARAK Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiş,

3- Sümer Mahallesi Lale Sanayi park halinde bulunan trafikten çekme belgeli 2 adet aracın şaft kısmının sökülerek araç üzerinde bırakılması neticesinde meydana gelen “Otodan Hırsızlığa Teşebbüs” olayı ve trafikten çekme belgeli 1 adet aracın şaftının çalınması neticesinde meydana gelen “Otodan Hırsızlık”olayı ile ilgili olarak; Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tanık ve kamera araştırmaları neticesinde, olayı 58 *** plaka sayılı araç ile birlikte S.M. ve B.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek, suça konu eşya ile birlikte yakalanmışlar, S.M. isimli şahsın ayrıca “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan aranmasının olduğu tespit edilmiş, şahıslar mevcutlu olarak Adli Makamlara sevk edilmiş Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmışlar,

4- Nevşehir Adli Makamları tarafından “Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan ve hakkında toplamda 1 Yıl 11 Ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs infaz ekibimizin başarılı çalışmaları neticesinde yakalanarak sevk edilmiş olduğu Mahkemece TUTUKLANARAK Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiş,