Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Personeli Hizmet İçi Eğitimde

Nevşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeli, ’Restorasyon ve Eski Eser Koruma Anlayışı’ kapsamında hizmet içi eğitim çalışmasına katıldı.

09 Mart 2018 Cuma 10:00
Strateji Geliştirme Müdürlüğü Personeli Hizmet İçi Eğitimde
banner230

Nevşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü personellerinin bilgi birikimini artırmak amacıyla Belediye Meclis salonunda düzenlenen ’Restorasyon ve Eski Eser Koruma Anlayışı’ kapsamı içerisinde ‘Mimari Fonksiyonlaştırma’,’Mekanlara İşlerlik Kazandırma’ ve ‘Kapadokya Bölgesindeki Bizans Dönemi Kiliselerindeki Duvar Resimlerinin İncelenmesi’ konularında hizmet içi eğitimi düzenlendi.

Hizmet İçi Eğitim, Nevşehir Belediyesi tarafından dünyan en büyük yeraltı yerleşiminde sürdürülen çalışmaların bilimsel danışmanlığını yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar ile Yüksek Mimar-Restoratör Aslı Özbay tarafından verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim