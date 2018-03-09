Strateji Geliştirme Müdürlüğü Personeli Hizmet İçi Eğitimde

Nevşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü personellerinin bilgi birikimini artırmak amacıyla Belediye Meclis salonunda düzenlenen ’Restorasyon ve Eski Eser Koruma Anlayışı’ kapsamı içerisinde ‘Mimari Fonksiyonlaştırma’,’Mekanlara İşlerlik Kazandırma’ ve ‘Kapadokya Bölgesindeki Bizans Dönemi Kiliselerindeki Duvar Resimlerinin İncelenmesi’ konularında hizmet içi eğitimi düzenlendi.

Hizmet İçi Eğitim, Nevşehir Belediyesi tarafından dünyan en büyük yeraltı yerleşiminde sürdürülen çalışmaların bilimsel danışmanlığını yapan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar ile Yüksek Mimar-Restoratör Aslı Özbay tarafından verildi.