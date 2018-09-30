Sri Lanka Heyeti, Belediye Başkanı Seçen'i Ziyaret Etti

Nevşehir Belediyesi’nin sosyal, kültürel konular başta olmak üzere bir çok temel konuda ortaya koyduğu projeleri ele almak ve bu anlamda tecrübe paylaşmak amacıyla Nevşehir’de bulunan Kattankudy Kent Konseyi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar, ve beraberindeki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Atilla Seçen, tarihi,kültürü ve doğal değerleri ile dünyada bir benzeri bulunmayan Kapadokya bölgesinin köklü medeniyetlere de tarih boyunca ev sahipliği yaptığını belirtti. Farlı din ve inançtaki insanların bu coğrafyada dostluk ve barış içerisinde yüzyıllar boyunca yaşamını sürdürdüğünü anlatan Seçen, 40 yıldan beri de Kapadokya Bölgesinin ana idari merkezliğini yapan Nevşehir’de turizm çerçeveli çalışmalara büyük bir önem verdiklerini ifade etti.

Kattankudy Kent Konseyi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar’ da ilk kez ziyaret ettikleri Nevşehir’de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, Nevşehir Belediyesi’nin her alanda ortaya koyduğu projeler konusunda birim sorumlularının bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanmak arzusu içerisinde olduklarını söyledi. Asfar, böyle bir imkanı oluşturduğu için de Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti.

Daha sonra Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda ,Nevşehir Belediyesi birim yöneticileri, Kattankudy Kent Konseyi Başkanı Shaul Hameed Mohamed Asfar, ve beraberindeki heyete ,Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen projelere ilişkin olarak sunum yaptılar.