SRC sınavında 100 tam puan alan kursiyerlere plaket

Sınavda 100 tam puan alan iki kursiyere gösterdikleri başarı nedeniyle BİRŞOF Kurs Müdürü Kamuran Sarıyıldız tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

Sarıyıldız, “30 Aralık tarihinde yapılan SRC mesleki yeterlilik sınavında BİRŞOF SRC eğitim merkezi olarak % 75 başarı elde ettik. Bu başarımızda pay sahibi olan Ahmet Özgün, Beyhan Akan ve Leyla Ballıkaya hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm sorulara doğru cevap vererek 100 tam puan alan Ahmet Karaşahin ve Gökhan Yurdusev isimli kursiyerlerimizi de kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.