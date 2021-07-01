Sporcumuza Milli Davet

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Aday Milli Takım Lider Kampı 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonaları’nda derece elde eden sporcuların katılımı ile yapılacak olan kampa, Nevşehir’den Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Uzer’de davet edildi.

Uzer, kampta milli takım kadrosuna seçilmesi durumunda Türkiye2yi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazanacak.

Uzer, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler A-B Lider Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olmuştu.