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Sporcumuza Milli Davet
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Spor Tırmanış Aday Milli Takım Lider Kampı’na davet edildi.
Nevşehir 01.07.2021, 16:37
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Aday Milli Takım Lider Kampı 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecek.
Uzer, kampta milli takım kadrosuna seçilmesi durumunda Türkiye2yi uluslararası müsabakalarda temsil etme hakkı kazanacak.
Uzer, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler A-B Lider Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 2.’si olmuştu.