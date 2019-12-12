Sporcularımızın Hedefi Büyük

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Nevşehir’i bir spor merkezi yapma hedefi doğrultusunda, geleceğin milli sporcularını yetiştirmek için farklı branş ve yaş grubunda yüzlerce çocuk ve gence yönelik eğitimlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, atletizmde de oldukça iddialı. Kulübün Antrenörler İsa Demir ve Hakan Köstekçi nezaretinde çalışmalarını sürdüren U14, U16 ve U18 Atletizm Takımı sporcuları, 14-15 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan Salon Olimpik Deneme Müsabakalarına katılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ataköy’de gerçekleştirilecek olan müsabakalarda dereceye girerek Ocak 2020’de yapılacak Salon Türkiye Şampiyonası vizesi almak isteyen genç sporcular, burada da başarıyı yakalamaları durumunda Türkiye Olimpik Hazırlık ve Eğitim Kampı’na katılmaya hak kazanacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bünyesinde, yaz aylarında birçok farklı branşta yaz spor okulları açılmış ve bu kurslarda başarı gösteren öğrenciler Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne kazandırılmıştı.



