Son Dakika
Sporcularımız Türkiye 2.’si Oldu
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Türkiye Finalleri’nde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkekler Atletizm Takımı Türkiye 2.’si oldu.
Nevşehir 27.05.2021, 09:15
Atletizm sporuna genç yetenekler kazandırmak ve gelecek yılların milli sporcularını yetiştirmek amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi’nin Türkiye Finali Gaziantep’te koşuldu.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 22 takım arasında 2. olmayı başaran Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkekler Atletizm Takımı sporcuları Mert Hanifi Odacı, Duran Sütveren, Salih Tokmak ve Süleyman Yılmaz ile Antrenör Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.