Sporcularımız Türkiye 2.’si Oldu

Atletizm sporuna genç yetenekler kazandırmak ve gelecek yılların milli sporcularını yetiştirmek amacıyla Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi’nin Türkiye Finali Gaziantep’te koşuldu.

Finallere Milli Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkekler Atletizm Takımı Türkiye 2.’si olarak büyük bir başarıya imza attı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 22 takım arasında 2. olmayı başaran Gençlik ve Spor Kulübü Yıldız Erkekler Atletizm Takımı sporcuları Mert Hanifi Odacı, Duran Sütveren, Salih Tokmak ve Süleyman Yılmaz ile Antrenör Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.