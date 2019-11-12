Sporcularımız Ankara’dan Madalyalarla Döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Yarışmalarına, 81 ilde yapılan seçmeler sonucunda 47 şehirden 825 atlet katıldı. Müsabakalarda mücadele eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kızlar Atletizm Takımı Küçük Kızlar kategorisinde takım halinde 2’nci olarak gümüş madalya alırken, ferdi sıralamada ise Zehra Aldatmaz Türkiye 3’üncüsü olarak bronza madalya kazandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara’daki yarışmalarda elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.